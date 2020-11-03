В Екатеринбурге умер театральный режиссер Илья Ротенберг

В сентябре 40-летнего Илью Ротенберга госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В больнице Екатеринбурга скончался бывший главный режиссер ТЮЗа Илья Ротенберг. Ему было 40 лет.

«Сегодня в 5:30 утра в больнице умер Илья Ротенберг. Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком. Упокой его душу, господи», — написала 4 ноября драматург и подруга режиссера Ярослава Пулинович на своей странице во «ВКонтакте». Здоровье Ротенберга ухудшилось еще в сентябре. На постановке спектакля в Великих Луках у него случился приступ, режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии.

В период с 2015 по 2017 год Ротенберг был главным режиссером Екатеринбургского театра юного зрителя. Он ставил спектакли на Урале, в московском Театре наций, а также в саратовском ТЮЗе, нижегородском ТЮЗе, Великолукском драмтеатре. За спектакль «Как я стал…» Ротенберг получил приз «За лучшую режиссуру» на фестивале «Коляда-plays». В 2019 году спектакль режиссера «Гроза» вошел в лонг-лист российского фестиваля «Золотая маска», передает « Федеральное агентство новостей» . Ротенберг был в разводе с актрисой Дарьей Дворниковой. У экс-супругов есть сын.