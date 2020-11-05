Мировая экономика находится в ожидании итогов президентских выборов в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировая экономика находится в ожидании итогов президентских выборов в США. На фоне новостей с американских избирательных участков, в течение прошедших суток цены на нефть увеличивались в среднем на 3%. Однако позднее стоимость углеводородов упала. Сейчас январский фьючерс североморской нефтяной смеси сорта Brent торгуется по 40,39 долларов за баррель (-1,99%), техасская нефть WTI — 38,94 долларов за баррель (-2,07%).

Как выборы в США повлияли на курс рубля, пока сложно оценить, так как в России 4 ноября был праздничным выходным. В этот день не работали ни Центробанк РФ, ни Мосбиржа. В связи с этим пока действует тот курс валют, который установил Банк России на 4 ноября: доллар — 80 рублей (-0,57), евро — 93,34 (-0,41).

Ситуация в России

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Также глава государства дал указание правительству обеспечить сокращение выбросов парниковых газов до 70% к 2030 году.

Вслед за Ингушетией обанкротиться могут регионы Северного Кавказа, а также юга Сибири. Одна из причин банкротства республики Ингушетия — большой объем госдолга, который она не смогла погасить. Подобные проблемы испытывают Мордовия, Алтай и Тыва. Также могут иметь определенные проблемы Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария.

К главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину обратились с просьбой изменить систему начисления платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Представители «Опоры России» считают, что необходимо оценивать объем указанных услуг исходя из фактического объема вывезенных контейнеров с мусором, а не из нормативов по накоплению мусора, установленных региональными властями.

В России набирает популярность новый вид мошенничества — предложение гражданам вернуть налог на добавленную стоимость за купленные в последнее время товары. Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил, что злоумышленники создают фейковый сайт с названием вроде «Единый центр компенсации НДС», который внешне напоминает сайты официальных госструктур. На нем размещается несуществующее постановление, целью которого является импортозамещение и улучшение благосостояния россиян. На самом же деле, по его словам, вернуть налог на купленные товары россияне не имеют возможности.

Ситуация в мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднял вопрос о возможном приобретении Минском месторождения нефти в России. Глава РФ поддержал это предложение. Ожидается, что детали приобретения нефтяного месторождения обсудят на ближайших переговорах.

Саудовская Аравия и ряд других стран в организации экспортеров нефти (ОПЕК) предлагают дополнительно сократить добычу нефти в связи с распространением коронавируса и введением ограничений в европейских странах. Необходимость нового сокращения они объяснили падением спроса на нефть.

Прогнозы экспертов

В случае «взятия» власти в США демократами, Европа начнет снижать интерес к российской нефти. Это приведет к тому, что Россия начнет терять валютную выручку от импорта углеводородов в европейские страны, заявил URA.RU финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он отметил, что европейцы заинтересованы в переходе на зеленую энергетику, в чем Байден с ними солидарен.

Цены на авиаперелеты снизятся из-за конкуренции, вызванной пандемией коронавируса. Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев рассказал URA.RU, что массового прекращения авиасообщения больше не будет.

Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США, тенденция на колебания рубля продолжится. Такой прогноз дал директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР ДВФУ Александр Абрамов. Он также предположил, что после выборов мир разделится на несколько зон влияния с собственными валютами. Экономист подчеркнул, что не только валютный рынок, но и вся экономика ожидает итогов президентских выборов в США.