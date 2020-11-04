Заболевших коронавирусом отправляют в очереди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Екатеринбурга пожаловался URA.RU, что ему после положительного теста на коронавирус было предписано оставаться дома. Однако вскоре позвонили из больницы и велели самостоятельно ехать на компьютерную томографию, а также сдавать новые мазки в поликлинике.

«Утром 26 октября пришел положительный результат. До врача ЦГБ №7 дозвонился только через сутки. Пришла врач, назначила лечение, велела сидеть дома. Потом мне позвонили из поликлиники и сказали, что, хоть я и ковидный, все равно должен сам пойти сделать второй и третий тесты и на КТ съездить. И вот я, заразный, пошел в поликлинику и сдал второй тест, а потом поехал на такси в областной тубдиспансер делать КТ. Утром 2 ноября сам же сходил и сдал третий тест», — рассказал собеседник агентства. Свое имя он попросил не афишировать из опасения, что его накажут за нарушение самоизоляции.

При этом заболевший уточнил, что после того, как он самостоятельно сдал в указанный день третий тест, к нему на дом пришел врач сделать мазок. «То есть, там жуткая несогласованность», — отметил он. Кроме того, мужчина сообщил, что до сих пор нет результатов теста его жены от 29 октября. Также он подчеркнул, что нигде в больницах не видел отдельных очередей для больных коронавирусом.

В региональный штаб по борьбе с коронавирусом был направлен письменный запрос с просьбой уточнить, как действовать в подобных случаях. На момент публикации материала ответа на него не поступило.