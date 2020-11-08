В Свердловской области число заболевших COVID бьет летние рекорды

Число заболевших продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 9 ноября зарегистрировано 297 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Цифра превышает отметку в 250 заболевших с 20 октября. В время летнего пика такие цифры были лишь на протяжении шести дней подряд — с 30 мая (261 заболевший) по 4 июня (298).

«Состояние 409 госпитализированных оценивается как тяжелое, 285 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 183 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. 1811 человек находятся в больницах в состоянии средней тяжести.

За сутки зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 839. Выписано 302 заболевших. Общее число выписанных достигло 30 900 человек. С начала эпидемии коронавирусом заболело 38 776 свердловчан.

Летом вспышки COVID были кратковременными Фото: coronavirus-monitor.ru/