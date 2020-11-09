Чаще всего жители Свердловской области заражаются коронавирусом в быту Фото: Илья Московец © URA.RU

Наиболее часто жители Свердловской области заражаются коронавирусом в бытовых условиях — от друзей и родственников, сообщил URA.RU замглавы свердловского управления Роспотребнадзора Илья Власов. По данным ведомства, речь идет о 69,4% инфицированных. В Роспотребнадзоре также отметили, что подобные подсчеты не ведутся в отношении транспорта и торговых центров, поскольку передача инфекции в этих местах недоказуема.

«При проведении анализа эпидемиологического анамнеза причин инфицирования заболевших [коронавирусом] <…> установлено: бытовые контакты, в том числе по семье, отмечают 69,4% заболевших, контакт по месту работы — 8,9%, в медицинских организациях — 7,4%, в образовательных учреждениях — 5,9%, завозные случаи — 1%. В остальных случаях источник инфекции заболевших не установлен», — говорится в ответе Власова на запрос агентства.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники в Роспотребнадзора сообщало, что порядка 20% зараженных жителей Екатеринбурга в качестве места инфицирования указывают общественный транспорт, а 7% приходится на места торговли. Власов уточнил, что такая оценка не совсем справедлива, поскольку «в обычных условиях факт контакта с больным <…> при пребывании в общественном транспорте не доказуем».

По последним данным, на территории Свердловской области выявлено 39,07 тысячи случаев коронавируса. За последние сутки прирост составил 294 человек.