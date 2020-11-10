На станциях скорой помощи не хватает более 40 медработников
С нового года повысят тарифы на проезд — чиновники разъяснили пропажу лекарств из аптек — скорой помощи не хватает сотрудников — губернаторские премии отменены. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:
В области повысится проезд на транспорте
- С 2021 года повысится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Это следует из постановления правительства региона об изменении предельных тарифов.
Чиновники объяснили отсутствие лекарств в аптеках
- Отсутствие препаратов в аптеках обусловлено тем, что произошел сбой в системе их регистрации. Об этом URA.RU рассказала глава областного Росздравнадзора Елена Левкина.
В скорой помощи катастрофически не хватает медиков
- В Тюмени в службу скорой помощи требуется более 40 врачей и фельдшеров. В пресс-службе тюменской скорой URA.RU рассказали, что это ситуация вызвана пандемией коронавируса.
Губернаторские стипендии отменены
- Студенты и аспиранты, которые успешно прошли стажировку в органах власти, не смогут получить губернаторскую стипендию до февраля 2021 года. Такое распоряжение содержится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Александром Моором.
Обновлен антирекорд по «молодым» смертям от COVID
- В Тюменской области от коронавируса скончалась 33-летняя пациентка. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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