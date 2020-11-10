На станциях скорой помощи не хватает более 40 медработников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С нового года повысят тарифы на проезд — чиновники разъяснили пропажу лекарств из аптек — скорой помощи не хватает сотрудников — губернаторские премии отменены. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В области повысится проезд на транспорте

С 2021 года повысится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Это следует из постановления правительства региона об изменении предельных тарифов.

Чиновники объяснили отсутствие лекарств в аптеках

Отсутствие препаратов в аптеках обусловлено тем, что произошел сбой в системе их регистрации. Об этом URA.RU рассказала глава областного Росздравнадзора Елена Левкина.

В скорой помощи катастрофически не хватает медиков

В Тюмени в службу скорой помощи требуется более 40 врачей и фельдшеров. В пресс-службе тюменской скорой URA.RU рассказали, что это ситуация вызвана пандемией коронавируса.

Губернаторские стипендии отменены

Студенты и аспиранты, которые успешно прошли стажировку в органах власти, не смогут получить губернаторскую стипендию до февраля 2021 года. Такое распоряжение содержится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Александром Моором.

Обновлен антирекорд по «молодым» смертям от COVID

В Тюменской области от коронавируса скончалась 33-летняя пациентка. Об этом сообщает региональный оперштаб.