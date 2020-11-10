10 ноября 2020
09 ноября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 11 ноября. Цена за проезд на транспорте повысится, в скорой помощи не хватает медиков

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На станциях скорой помощи не хватает более 40 медработников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С нового года повысят тарифы на проезд — чиновники разъяснили пропажу лекарств из аптек — скорой помощи не хватает сотрудников — губернаторские премии отменены. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 11 ноября — в обзоре URA.RU:

В области повысится проезд на транспорте

  • С 2021 года повысится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Это следует из постановления правительства региона об изменении предельных тарифов.

Чиновники объяснили отсутствие лекарств в аптеках

  • Отсутствие препаратов в аптеках обусловлено тем, что произошел сбой в системе их регистрации. Об этом URA.RU рассказала глава областного Росздравнадзора Елена Левкина.

В скорой помощи катастрофически не хватает медиков

Губернаторские стипендии отменены

  • Студенты и аспиранты, которые успешно прошли стажировку в органах власти, не смогут получить губернаторскую стипендию до февраля 2021 года. Такое распоряжение содержится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Александром Моором.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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