Александр Ошибков лишится дорогой машины и части своей зарплаты арестанта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени с молотка пустят автомобиль премиум-класса, арестованный владелец которого задолжал несколько десятков миллионов рублей одному из вузов. Информацию об этом сообщает служба судебных приставов региона. Предположительно, речь идет об экс-директоре департамента стратегического развития «Тюменского государственного нефтегазового университета» Александре Ошибкове.

«Тюменец, в отношении которого возбуждено производство о возмещении ущерба, в настоящее время отбывает срок в колонии. Взыскателем выступает образовательное госучреждение, в котором он раньше работал. Сделаны запросы об имущественном положении должника, в которых числится только автомобиль премиум-класса. Транспортное средство арестовано. Сейчас оно проходит процедуру оценки, далее будет реализовано. Также вынесено постановление о взыскании долга с зарплаты гражданина, работающего в колонии», — сообщает областное управление ФССП.

По данным инсайдеров URA.RU речь идет об Александре Ошибкове — бывшем директоре департамента стратегического развития «Тюменского государственного нефтегазового университета» (ныне — «Тюменский индустриальный университет»). В 2019 году его приговорили почти к восьми годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В августе этого года вступил в силу приговор по иску о возмещении им ущерба, нанесенного вузу. Сумма к взысканию превышает 47 млн рублей.