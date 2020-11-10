10 ноября 2020

Экс-проректор тюменского вуза лишится премиум-авто. Его продадут за долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Александру Ошибкову, экс-проректору Тюменского индустриального университета, по делу о хищении средств. Тюмень, решетка, ошибков александр
Александр Ошибков лишится дорогой машины и части своей зарплаты арестанта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени с молотка пустят автомобиль премиум-класса, арестованный владелец которого задолжал несколько десятков миллионов рублей одному из вузов. Информацию об этом сообщает служба судебных приставов региона. Предположительно, речь идет об экс-директоре департамента стратегического развития «Тюменского государственного нефтегазового университета» Александре Ошибкове.

«Тюменец, в отношении которого возбуждено производство о возмещении ущерба, в настоящее время отбывает срок в колонии. Взыскателем выступает образовательное госучреждение, в котором он раньше работал. Сделаны запросы об имущественном положении должника, в которых числится только автомобиль премиум-класса. Транспортное средство арестовано. Сейчас оно проходит процедуру оценки, далее будет реализовано. Также вынесено постановление о взыскании долга с зарплаты гражданина, работающего в колонии», — сообщает областное управление ФССП.

По данным инсайдеров URA.RU речь идет об Александре Ошибкове — бывшем директоре департамента стратегического развития «Тюменского государственного нефтегазового университета» (ныне — «Тюменский индустриальный университет»). В 2019 году его приговорили почти к восьми годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. В августе этого года вступил в силу приговор по иску о возмещении им ущерба, нанесенного вузу. Сумма к взысканию превышает 47 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...