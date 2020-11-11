11 ноября 2020
10 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 12 ноября. Медикам увеличили рабочий день, рестораны на грани разорения

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Сургут , терапевт, врач, больница, доктор
Участковым врачам округа на два часа продлили рабочий день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Допобразование переведут в онлайн-формат — участковым врачам продлили рабочий день — предприятия общепита могут разориться — в правительстве округа произошли новые назначения — часть муниципалитетов не выполнили план по строительству жилья. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:

Учреждения дополнительного образования могут перевести на дистант

  • Губернатор Югры Наталья Комарова предложила перевести организации дополнительного образования на дистанционный формат обучения.

Участковые врачи будут работать дольше

  • В связи с высокой нагрузкой рабочий день участковых врачей увеличен на два часа. Теперь они будут работать до 22:00. Кроме того, в выходные и праздничные дни будут работать дополнительные бригады неотложной помощи. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

Предприятия общепита на грани разорения

В югорском правительстве произошли новые назначения

  • Директором департамента строительства округа стал Кирилл Мыскин, а главой департамента гражданской защиты населения назначен Николай Зайцев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Муниципалитеты не выполнили план по строительству жилья

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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