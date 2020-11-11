Допобразование переведут в онлайн-формат — участковым врачам продлили рабочий день — предприятия общепита могут разориться — в правительстве округа произошли новые назначения — часть муниципалитетов не выполнили план по строительству жилья. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 12 ноября — в обзоре URA.RU:
Учреждения дополнительного образования могут перевести на дистант
- Губернатор Югры Наталья Комарова предложила перевести организации дополнительного образования на дистанционный формат обучения.
Участковые врачи будут работать дольше
- В связи с высокой нагрузкой рабочий день участковых врачей увеличен на два часа. Теперь они будут работать до 22:00. Кроме того, в выходные и праздничные дни будут работать дополнительные бригады неотложной помощи. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.
Предприятия общепита на грани разорения
- Рестораторы Югры потеряли до 60% доходов из-за введения запрета на ночную работу. Руководители предприятий вынуждены сокращать персонал и задерживать зарплаты.
В югорском правительстве произошли новые назначения
- Директором департамента строительства округа стал Кирилл Мыскин, а главой департамента гражданской защиты населения назначен Николай Зайцев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Муниципалитеты не выполнили план по строительству жилья
- Шесть из двадцати двух муниципалитетов округа не выполнили установки по строительству жилья. До конца года они не смогли выполнить даже 40% от требуемого плана.
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