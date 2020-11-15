Дмитрий Рогозин начал увольнять подчиненных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о сокращении штата аппарата госкорпорации на 100 человек. Кроме того, оставшимся топ-менеджерам зарплата снижена на 15-20%, написал глава госкорпорации на своей странице в Facebook.

«У нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации», — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса также анонсировал сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК): вместо 100 сотрудников там будут трудиться только 15. Ранее Рогозин сменил там гендиректора — с октября ОРКК, которое занимается диверсификацией ракетно-космической отрасли, возглавляет Сергей Гуреев.

Месяц назад глава Роскосмоса уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» Евгения Рогозу и объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку, напоминает RT. Ранее Рогозин рассказал, что финансирование федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года сократили на 150 млрд рублей, пишет Nation News. По его словам, сокращение финансирования отрасли ниже 1,406 трлн может привести к ее деградации.