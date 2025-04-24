Продюсер Рудченко: гонорар Кадышевой вырос в пять раз

С ростом популярности гонорар народной артистки РФ Надежды Кадышевой вырос в пять раз. Теперь ее участие в мероприятиях может стоить от полутора до пяти или даже семи миллионов рублей, в зависимости от формата события, заявил продюсер Павел Рудченко.
«По некоторым источникам он теперь с полутора миллионов дошел до пяти или семи миллионов. Видимо, варьируется, исходя из мероприятий», — заявил Рудченко в беседе с aif.ru. Рост популярности певицы он объяснил мировым трендом на русское народное искусство, а также успехом трека Татьяны Куртуковой «Матушка».
Рудченко также добавил, что певице не понадобилось предпринимать дополнительных усилий для возвращения интереса к ее творчеству, поскольку слушатели сами стали активно делиться ее старым материалом. В итоге у Кадышевой увеличилось количество выступлений и возобновились гастроли по России.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Надежда Кадышева планирует изменить формат своих концертов, переводя их с сидячих мест на стадионы, чтобы поклонники могли танцевать. Ее команда уже активно работает над новой структурой шоу, чтобы сохранить привычную атмосферу и сделать ее доступной широкой аудитории. Зрители смогут как сидеть, так и танцевать. Изменения планируется внедрить в текущем году на 10-12 концертах по всей стране, с общей вместимостью до 20 тысяч человек, передает «Ридус».
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