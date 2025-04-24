Шойгу: Запад собрался создать азиатский аналог НАТО

Западные государства предпринимают шаги по формированию азиатской версии НАТО, одновременно стремясь ослабить единство Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
«Усилия Запада направлены на формирование в АТР различных закрытых военно-политических объединений — трехсторонний блок США, Японии и Республики Корея и военный блок AUKUS (туда входят США, Великобритания и Австралия — прим. URA.RU). Одновременно Лондон, Париж, Оттава, а также Брюссель, настойчиво пытаясь внедриться в асеаноцентричные форматы, продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности», — сказал Шойгу в интервью ТАСС. Таким образом, считает секретарь СБ РФ, запад практически направил свои усилия на подрыв деятельности организации, стремясь по существу сформировать в Азии структуру, аналогичную НАТО.
Ранее Шойгу заявил, что размещение военного контингента на территории Украины под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Он считает, что термин «миротворцы» применяется для маскировки подлинных намерений — установления контроля над украинской территорией и ее ресурсами.
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