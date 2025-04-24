Экономист допустил снижение ключевой ставки

Шансы на то, что Банк России снизит ключевую ставку с 21% до 20% или оставит ее без изменений, примерно равны. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и ее сохранения примерно равная», — пояснил Балынин в беседе с aif.ru. Он добавил, что снижение ставки приведет к пропорциональному уменьшению ставок по вкладам и кредитам. При этом экономист отметил, что регулятор будет проявлять высокую осторожность при принятии решения по ключевой ставке. Балынин уверен, что ставка не увеличится, так как на данный момент предпосылок для этого нет.
Он также подчеркнул, что банки внимательно следят за сигналами регулятора о дальнейших действиях. Даже при сохранении ставки кредитные организации могут начать снижать ставки по долгосрочным вкладам на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики.
Ранее большинство аналитиков заявили, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании 25 апреля. Они отметили, что регулятор будет осторожно подходить к изменению денежно-кредитной политики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что для снижения ставки необходимо будет устойчивое замедление инфляции.
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