В Пермском крае потеряли результаты тестов на коронавирус

Жители Гайнского района не могут узнать результаты ПЦР-теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Гайнском районе (Пермский край) пермяки не смогли узнать результаты тестов на COVID-19. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказала одна из местных жительниц, проходившая лечение в Гайнской ЦРБ. По ее словам, у тех, кто лежал в инфекционном отделении с подозрением на коронавирус, брали мазки более двух недель назад, но результаты до сих пор неизвестны. Женщина утверждает, что они потерялись.

«Я лично проходила КТ-обследование в Кудымкаре (180 км от Гайн), которое показало, что 35% поражения легких. Потом у меня, и еще нескольких заболевших брали мазки на COVID, но результаты не пришли — ни у меня, ни у женщины, которая лежала вместе со мной в палате. От знакомых слышала, что несколько человек так и не узнали результаты теста, потому что они где-то потерялись», — сказала пермячка.

Женщина также отметила, что теперь ей придется ехать в соседний поселок Кочево за 80 километров для того, чтобы сдать кровь на антитела. В Гайнской ЦРБ на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Агентство направило в больницу, а также минздрав Пермского края запросы.

Ранее URA.RU писало жителе Перми с симптомами COVID, который лечился в домашних условиях. Пермяк признался, что потратил на обследование и лекарства порядка 8 тысяч рублей.