Верховный суд РФ поддержал позицию экологов в борьбе за пермский Черняевский лес

Верховный суд РФ оставил в силе решение о границах Черняевского леса. Всего было отклонено четыре кассационные жалобы: от Пермской гордумы, администрации Перми и двух застройщиков.
«Иск против исключения более пяти гектаров из состава особо охраняемой природной территории (ООПТ) и передачи их под застройку подала бывший начальник городского управления экологии, экоактивистка Вера Сединина. В 2024 году Пермский краевой суд признал решение Думы незаконным. Однако апелляция его отменила. Позже кассационный суд поддержал позицию Седининой», — сообщает «Новый Компаньон».
Ранее URA.RU публиковало позицию мэрии по этому вопросу. Там настаивали, что снятие охранного статуса с земель оправдано. Поскольку на большей части территории, за которую велась борьба, поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, с различными зданиями и сооружениями. Собственникам участка были предоставлены обоснования для изменения статуса земли. Кроме того, после исключения пяти гектаров с одной стороны ООПТ, к ней добавили 20 гектаров с другой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!