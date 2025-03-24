Как выглядит провал на оживленной пермской трассе. Видео

В Перми огородили провал на улице Соликамской
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты обследуют провал на улице Соликамской
Специалисты обследуют провал на улице Соликамской Фото:

Провал, который образовался на улице Соликамской в Перми, огородили для безопасности водителей. Об этом сообщил журналист URA.RU, побывавший на месте.

«Яма находится на улице Кирпичной перед перекрестком с улицей Соликамской. Вокруг нее установлены ограждения. Никаких ЧП еще не было, машины объезжают опасный участок», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что асфальт провалился неподалеку от остановки «Язовая». В мэрии сообщили, что провал начнут ликвидировать после обследования и выявления факторов, которые его вызвали. Ремонтировать будут ночью.

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Провал, который образовался на улице Соликамской в Перми, огородили для безопасности водителей. Об этом сообщил журналист URA.RU, побывавший на месте. «Яма находится на улице Кирпичной перед перекрестком с улицей Соликамской. Вокруг нее установлены ограждения. Никаких ЧП еще не было, машины объезжают опасный участок», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что асфальт провалился неподалеку от остановки «Язовая». В мэрии сообщили, что провал начнут ликвидировать после обследования и выявления факторов, которые его вызвали. Ремонтировать будут ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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