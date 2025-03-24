Специалисты обследуют провал на улице Соликамской
Провал, который образовался на улице Соликамской в Перми, огородили для безопасности водителей. Об этом сообщил журналист URA.RU, побывавший на месте.
«Яма находится на улице Кирпичной перед перекрестком с улицей Соликамской. Вокруг нее установлены ограждения. Никаких ЧП еще не было, машины объезжают опасный участок», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, что асфальт провалился неподалеку от остановки «Язовая». В мэрии сообщили, что провал начнут ликвидировать после обследования и выявления факторов, которые его вызвали. Ремонтировать будут ночью.
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