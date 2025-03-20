20 марта 2025

Спикер гордумы Перми Малютин посчитал безбилетников в автобусе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Малютин обнаружил в автобусе больше 20 безбилетников
Дмитрий Малютин обнаружил в автобусе больше 20 безбилетников Фото:

Председатель гордумы Перми Дмитрий Малютин прокатился на автобусе по центру города. Он обратил внимание властей на число безбилетников, которое теперь отображается на экране в салоне. Клип опубликован на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не все люди, которые заходят в автобус, прикладывают карточки к валидатору или оплачивают проезд по QR-коду. Не хочу сказать, что это безбилетники, есть разные виды оплаты. Но на мониторе написано — 21 пассажир не оплатил проезд. Это задачка для пермских властей, которой мы будем заниматься», — отметил Малютин.

При этом он положительно оценил обстановку в автобусах — чистоту и оформление в едином стиле. Малютин также отметил большое количество разъемов для зарядки телефонов и валидаторов.

Ранее URA.RU рассказывало, что с февраля количество безбилетников в автобусе можно увидеть на экранах в салоне. Систему тестируют на маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс».

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Председатель гордумы Перми Дмитрий Малютин прокатился на автобусе по центру города. Он обратил внимание властей на число безбилетников, которое теперь отображается на экране в салоне. Клип опубликован на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Не все люди, которые заходят в автобус, прикладывают карточки к валидатору или оплачивают проезд по QR-коду. Не хочу сказать, что это безбилетники, есть разные виды оплаты. Но на мониторе написано — 21 пассажир не оплатил проезд. Это задачка для пермских властей, которой мы будем заниматься», — отметил Малютин. При этом он положительно оценил обстановку в автобусах — чистоту и оформление в едином стиле. Малютин также отметил большое количество разъемов для зарядки телефонов и валидаторов. Ранее URA.RU рассказывало, что с февраля количество безбилетников в автобусе можно увидеть на экранах в салоне. Систему тестируют на маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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