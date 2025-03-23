Социальные кинозалы в Пермском крае станут платными

Сеть социальных кинозалов в Пермском крае должна показывать современное коммерческое кино и зарабатывать на этом. Такую идею высказала министр культуры Прикамья Алла Платонова.
«Мы рассчитываем вместе с Пермской синематекой углубиться в анализ эффективности площадок социальных кинозалов. Мы очень надеемся, что постепенно будет возможна монетизация какой-то части деятельности социальных кинозалов. Понятно, что, когда мы показываем какие-то исторические фильмы и ролики, за это вряд ли мы сможем брать деньги — это и не нужно. Но когда социальные кинозалы смогут показывать коммерческое кино, конечно же это должна быть платная история», — сказала Платонова, выступая на краевом форуме работников культуры.
Социальные кинозалы начали открываться в Пермском крае в 2019 году. В малых городах, селах и деревнях, где нет крупных кинотеатров, у жителей появилась возможность смотреть фильмы на большом экране. Сеансы в социальных кинозалах бесплатны. В основном здесь показывают некоммерческие документальные и художественные фильмы.
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