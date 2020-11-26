В соцсетях скорбят о Диего Марадоне. «Это вам не рука Дзюбы!»

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Легенде футбола было 60 лет Фото: Instagram Диего Марадоны

Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Любители игры с мячом по всему миру выражают соболезнования всем, кому близок футбол. Россияне тоже не остались в стороне: в соцсетях они заявили о большой потере для спортивного мира. Но некоторые припоминают, что Марадона вел не самый здоровый образ жизни, из-за чего и мог скончаться так рано.

Абсолютное большинство комментариев в соцсетях — такого содержания
Невысокий рост не помешал Марадоне оставить глубокий след в истории мирового футбола
Все он
Образ жизни Марадоны сыграл свою роль в его ранней кончине, отмечают поклонники футболиста…
…но добавляют, что жизнь Марадоны нельзя назвать скучной
Не все принялись восхвалять ушедшего футболиста
Марадона — далеко не первая легенда, которую наркотики забирают у человечества
Актуальное: поклонники футбола вспомнили скандал с российским игроком
Всё он, 2020-й…

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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