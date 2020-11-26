В соцсетях скорбят о Диего Марадоне. «Это вам не рука Дзюбы!»

26 ноября 2020 в 09:50 Размер текста - 17 +

Легенде футбола было 60 лет Фото: Instagram Диего Марадоны Легендарный футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Любители игры с мячом по всему миру выражают соболезнования всем, кому близок футбол. Россияне тоже не остались в стороне: в соцсетях они заявили о большой потере для спортивного мира. Но некоторые припоминают, что Марадона вел не самый здоровый образ жизни, из-за чего и мог скончаться так рано. Абсолютное большинство комментариев в соцсетях — такого содержания Невысокий рост не помешал Марадоне оставить глубокий след в истории мирового футбола Все он Образ жизни Марадоны сыграл свою роль в его ранней кончине, отмечают поклонники футболиста… …но добавляют, что жизнь Марадоны нельзя назвать скучной Не все принялись восхвалять ушедшего футболиста Марадона — далеко не первая легенда, которую наркотики забирают у человечества Актуальное: поклонники футбола вспомнили скандал с российским игроком Всё он, 2020-й… Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.