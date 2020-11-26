Поликлиники переполнены больными свердловчанами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области новый рекорд по суточному числу заболевших коронавирусом — 26 ноября, по данным оперштаба, заболел 391 человек, 156 из них — в Екатеринбурге. Однако жители региона уверены, что на самом деле заболевших гораздо больше.

«У меня большинство знакомых и друзей или болеют, или уже выздоровели. Почти не знаю тех, семей которых еще коронавирус не затронул», — высказал свои соображения один из собеседников агентства. «Недавно болел коронавирусом, все больницы переполнены. Конечно, ни о каких 300-400 заражений в день и речи не может быть при таком количестве больных», — поделился житель Екатеринбурга на правах анонимности.

«Состояние 535 госпитализированных оценивается как тяжелое, 318 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 219 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в государственных больницах составляет 961, проходящих лечение в муниципальных больницах — 2 451», — уточнили в штабе.

По официальным данным, за сутки умерло восемь человек, больных коронавирусом. Всего скончалось 988 свердловчан. Выписано 395 человек. Общее число выписанных достигло 36 975. С начала эпидемии в Свердловской области заболело 44 775 человек.