Поперечный признался, что ненавидит больше всего

Поперечный рассказал, что ему сложно дается бег Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Данила Поперечный рассказал, что его самое нелюбимое занятие — это бег. Соответствующий пост он выложил в своем twitter-аккаунте.

«Больше всего на свете не люблю бегать», — поделился Поперечный. Он рассказал, что не может выдержать даже пять минут легкого бега. Блогер рассказал, что во время занятий у него начинает ломить зубы.

Многие пользователи Twitter поддержали Поперечного и рассказали, что тоже не любят бег. Однако некоторые не согласились с блогером и заявили, что бегать приятнее, чем делать силовые упражнения. «Это нужно перетерпеть, потом становится легче», — написал пользователь meowgarita.

Ранее Поперечный рассказал, что его худший кошмар — это рассказ его бывших девушек об отношениях с ним. Таким высказыванием он отреагировал на причины расставания певицы из Екатеринбурга Монеточки и режиссера Егора Лоскутова.