В Свердловской области усилена охрана губернатора и окружения

Войти в резиденцию губернатора по чужому пропуску больше не получится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции губернатора Свердловской области усовершенствовали систему безопасности, рассказали URA.RU собеседники в окружении главы региона. Войти на режимный объект по чужому документу теперь невозможно.

«Если раньше охранники только контролировали, что пропуск считался, то теперь они видят на экране фото и должность специалиста. Может, теперь начнут приветствовать по имени-отчеству», — рассуждает собеседник агентства.

Управделами губернатора и правительства Свердловской области Николай Чернев подтвердил факт обновления системы. «Механизм и раньше позволял отображать фотографию и другие данные, просто они не были залиты в компьютер. Сейчас запросили фотографии на всех сотрудников, чтобы другой человек не мог воспользоваться его карточкой», — подчеркнул Чернев.

Пропускную систему в зданиях органов власти Свердловской области начали обновлять два года назад. Тогда система контроля с фотографиями сотрудников была установлена в правительстве и заксобрании региона. По данным сайта Госзакупок, на закупку и установку пропускной системы на всех объектах, включая резиденцию губернатора, тогда выделили порядка 24 млн рублей.