Две свердловские больницы прекратят принимать больных COVID

Два медучреждения Свердловской области к 29 ноября прекратят работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.
«Мы имеем положительный баланс [коечного фонда], связанный с тем, что выписывается сегодня людей больше, чем поступает на больничные койки. Та благоприятная ситуация, которая сейчас сложилась, дает нам возможность уже в конце этой недели два медицинских учреждения перевести в режим плановой работы, как они работали прежде», — пояснил он.
Креков уточнил, что к плановой работе, вероятнее всего, вернутся реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и одно из учреждений Екатеринбурга. По словам свердловского замгубернатора, сейчас среди главных задач здравоохранения — обеспечение ритмичности работы амбулаторного звена и восстановление объемов плановой медицинской помощи.
По данным регионального оперштаба, 25 ноября в Свердловской области выявлено 388 новых случаев COVID-19. В регионе отмечено двухдневное снижение новых случаев заболевания, которое продолжалось с 10 ноября. Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области заболели 44 384 человека.
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