25 ноября 2020
24 ноября 2020

Две свердловские больницы прекратят принимать больных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
К обычному режиму вернутся реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и одно из медучреждений Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Два медучреждения Свердловской области к 29 ноября прекратят работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

«Мы имеем положительный баланс [коечного фонда], связанный с тем, что выписывается сегодня людей больше, чем поступает на больничные койки. Та благоприятная ситуация, которая сейчас сложилась, дает нам возможность уже в конце этой недели два медицинских учреждения перевести в режим плановой работы, как они работали прежде», — пояснил он.

Креков уточнил, что к плановой работе, вероятнее всего, вернутся реабилитационный центр «Озеро Чусовское» и одно из учреждений Екатеринбурга. По словам свердловского замгубернатора, сейчас среди главных задач здравоохранения — обеспечение ритмичности работы амбулаторного звена и восстановление объемов плановой медицинской помощи.

По данным регионального оперштаба, 25 ноября в Свердловской области выявлено 388 новых случаев COVID-19. В регионе отмечено двухдневное снижение новых случаев заболевания, которое продолжалось с 10 ноября. Всего с начала пандемии коронавируса в Свердловской области заболели 44 384 человека.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...