В ИК-10 Екатеринбурга сидит фотограф Дмитрий Лошагин, убивший свою жену Фото: Анна Майорова © URA.RU

Двое заключенных, осужденных за убийство и за покушение на убийство, умерли в екатеринбургской ИК № 10. У одного из них случился сердечный приступ, причиной смерти второго официально называется суицид. Об инцидентах в колонии агентству URA.RU сообщили источники в пенитенциарной системе. Они отмечают, что гибель двух человек в течение двух суток — чрезвычайное событие.

Один из заключенных, 30-летний мужчина, почувствовал себя плохо 28 ноября. «Спасала скорая, откачать не смогли. Он не пил, не курил, но случился сердечный приступ. В морг его вывозили на продуктовом грузовике с открытым верхом», — поделился инсайдер агентства. В ГУФСИН России по Свердловской области подтвердили URA.RU оба летальных случая. По словам начальника пресс-службы регионального ведомства Александра Левченко, в первом эпизоде предварительной причиной гибели называется острая коронарная недостаточность.

Смерть второго зэка, осужденного за покушение на убийство, случилась утром 30 ноября. И тут есть две инсайдерские версии. «В каморке его нашли мертвым. Поскольку он был дневальным (работающим на администрацию ИК), то одна из причин [смерти] — карточный долг. Либо сам, либо помогли», — предполагает источник агентства, знакомый с обстоятельствами. Он отмечает, что подобная гибель происходит не впервые — в 2020 году предположительно по этой же причине покончил с собой другой заключенный.

По этому случаю представители ГУФСИН по региону заявили, что заключенный с 2017 года состоял на спецучете как склонный к суициду и членовредительству. «Утром 30 ноября его обнаружили без признаков жизни, следов насилия на нем не было, как и предсмертной записки», — сказал Александр Левченко. По обоим случаям проводит проверку Следственный комитет.

По словам начальника пресс-службы свердловского ГУФСИН, предотвратить все самоубийства в учреждениях невозможно, несмотря на принимаемые меры безопасности. Однако если сравнивать число самоубийств в тюремной системе в расчете на 100 тысяч населения, то в неволе этот показатель меньше, чем на свободе.