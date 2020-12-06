В пермском городе жителей попросили бороться с террористами

Власти Краснокамского городского округа (Пермский край) решили привлекать жителей для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Порядок привлечения граждан к выполнению социально значимых для города работ опубликован на сайте гордумы.
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования», — говорится в документе.
Среди других мероприятий, в которых предполагается задействовать краснокамцев, значатся разработка мер, предполагающих «укрепление межнационального и межконфессионального согласия, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, создание условий для массового отдыха жителей муниципалитета».
Указано, что горожане должны привлекаться к выполнению работ на добровольных началах. Это позволит муниципалитету решать вопросы местного значения при минимальных затратах.
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