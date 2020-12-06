06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

В пермском городе жителей попросили бороться с террористами

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, вечный огонь, нет терроризму
Профилактикой терроризма и экстремизма на территории Краснокамска займутся жители Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Краснокамского городского округа (Пермский край) решили привлекать жителей для борьбы с терроризмом и экстремизмом. Порядок привлечения граждан к выполнению социально значимых для города работ опубликован на сайте гордумы.

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования», — говорится в документе.

Среди других мероприятий, в которых предполагается задействовать краснокамцев, значатся разработка мер, предполагающих «укрепление межнационального и межконфессионального согласия, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, создание условий для массового отдыха жителей муниципалитета».

Указано, что горожане должны привлекаться к выполнению работ на добровольных началах. Это позволит муниципалитету решать вопросы местного значения при минимальных затратах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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