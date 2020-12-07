Силовики намерены провести проверку по вскрывшимся фактам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Родители подозреваемого в сбыте фальшивых купюр Магомеда Мержоева пожаловались губернатору ХМАО Наталье Комаровой на действия силовиков при задержании и содержании под стражей их сына. Они утверждают, что молодому человеку была нанесена травма позвоночника и он в парализованном состоянии находится в сургутском ИВС. Копия письма на имя главы региона имеется в распоряжении URA.RU.

«Когда мой сын уже лежал на земле лицом вниз, с наручниками на руках, сотрудник ОМОН сначала наступил моему сыну на поясницу, а затем нанес удар ногой в это же место. В результате этого моему сыну был причинен тяжкий вред здоровью, он получил позвоночно-спинномозговую травму, у него поврежден спинной мозг, он утратил способность самостоятельно передвигаться, у него парализованы ноги», — пишет отец задержанного, Султан Мержоев.

Адвокат задержанного Владимир Савин говорит о том, что несколько дней задержанный находился на обследовании в сургутском травмцентре. Но затем по решению суда был помещен в изолятор временного содержания. «Он не получает там медицинской помощи. А спустя 10 дней после помещения в ИВС он должен быть отправлен в СИЗО Нижневартовска. Как будут этапировать обездвиженного человека я даже представить себе не могу», — заявил Савин. Он также добавил, что жалобы отправлены на имя югорского омбудсмена Натальи Стребковой и главу окружного следственного комитета ХМАО Михаила Мокшина.

В пресс-службе УМВД Югры журналисту агентства заявили, что сейчас по данным фактам проводится проверка. Источник URA.RU в силовых структурах заявил, что в описании происходящего со стороны адвоката и родителей сгущены краски. «Думаю, это стратегия защиты, чтобы вызвать шумиху вокруг личности подозреваемого и оказать влияние на следствие», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе была задержана группа фальшивомонетчиков. Они подозреваются в распространении поддельных купюр на территории всего региона.