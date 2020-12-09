09 декабря 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 10 декабря. Зимние каникулы могут продлить, прокурор получил строгий выговор

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Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, охлопков сергей
Прокурор региона Сергей Охлопков получил строгий выговор от Генпрокурора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьные каникулы могут продлить — областной прокурор получил выговор от генпрокурора — выявлены нарушения при установках вышек сотовой связи — ликвидируют пять судов — мэр свердловского поселка может уйти в отставку. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Зимние каникулы могут продлить

Прокурор области получил строгий выговор от руководителя

В Екатеринбурге выявили незаконные вышки сотовой связи

  • Из 60 вышек сотовой связи в Екатеринбурге только 12 имеют разрешения на производство земляных работ. Собственников 48 вышек могут оштрафовать.

В области закроют пять судов

Глава Байкалово может уйти в отставку

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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