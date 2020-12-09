Прокурор региона Сергей Охлопков получил строгий выговор от Генпрокурора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школьные каникулы могут продлить — областной прокурор получил выговор от генпрокурора — выявлены нарушения при установках вышек сотовой связи — ликвидируют пять судов — мэр свердловского поселка может уйти в отставку. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Зимние каникулы могут продлить

Власти могут продлить зимние каникулы для школьников в том случае, если число заболевших в новогодние праздники будет расти. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

Прокурор области получил строгий выговор от руководителя

Генпрокурор РФ Игорь Краснов объявил строгий выговор прокурору области Сергею Охлопкову из-за отсутствия статистики по совершенным преступлениям.

В Екатеринбурге выявили незаконные вышки сотовой связи

Из 60 вышек сотовой связи в Екатеринбурге только 12 имеют разрешения на производство земляных работ. Собственников 48 вышек могут оштрафовать.

В области закроют пять судов

Пять районных судов региона будут ликвидированы с 1 августа 2021 года из-за их малой загруженности. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Глава Байкалово может уйти в отставку

В селе Байкалово ожидается отставка главы Алексея Жукова. По словам источников, он должен покинуть свой пост до 15 декабря. Отставка связана с конфликтом интересов в строительной сфере.