Челябинская область вернулась к рекордным цифрам заражений COVID

В выходные число заболевших челябинцев вновь начало расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 декабря зафиксировано 305 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 303, днем ранее 300), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. 10 декабря суточное число заражений падало до 297, абсолютным максимумом с начала пандемии остается цифра в 305 случаев.

«С начала пандемии произошло 30 855 случаев заражения, сейчас лечение проходят 19 501 южноуралец. Умерли 12 человек в возрасте от 60 лет до 88 лет, для семи из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 12 человек, с начала пандемии — 19 501 житель области.

Коронавирусный карантин действует в регионе до 27 декабря, после чего ожидается очередное его продление. В заведениях общепита запрещены танцевальные и развлекательные программы, кафе и рестораны не имеют права работать по ночам до 10 января. Соответственно, не будет и массовых корпоративов и вечеринок, от которых власти и медики ждали новых скачков числа зараженных. Проведение новогодних «посиделок» запрещено также в органах власти всех уровней. Также власти отказались от идеи сделать выходным днем 31 декабря.