За выходные COVID восстановил темпы роста заражений в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 14 декабря — 379-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 279-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 30 550, выздоровели 19 489 и скончались 1037 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 653 928 (+28 080) случаев заражения. Вылечились 2 106 235 (+20 277) пациентов — 79% от заболевших. Умерли 46 941 (+488) человек — более 1,7% от заразившихся.

COVID отвоевывает позиции

За прошедшие выходные заболеваемость коронавирусом, которая снижалась в конце прошлой недели несколько дней подряд, вновь пошла в рост. В субботу зараженных за сутки прибавилось на 300 человек, в воскресенье их стало 303. Пока абсолютным максимумом с начала пандемии остается цифра в 305 случаев заражения. Умерли 14 и 13 человек соответственно. В пятницу, 11 декабря, число заболевших за сутки упало до 298 южноуральцев.

Заразились сотни строителей ковидного госпиталя

Во время строительства нового ковидного госпиталя в Малой Сосновке, которая расположена под Челябинском, в коллективе произошла вспышка коронавируса. В активной фазе стройки на ней трудились порядка 800 человек, причем круглосуточно. Заболели 250 человек, даже руководитель компании-генподрядчика заразился коронавирусом и попал в больницу. К счастью, никто не умер, но для завершения проекта пришлось нанимать новых рабочих.

Аэропорт Челябинска обвинили в нарушениях ковидных запретов

Жители Челябинска жалуются на огромные очереди в аэропорту «Игорь Курчатов» в разгар пандемии коронавируса. Их слова депутат Госдумы Виталий Пашин процитировал в обращении Минтранс РФ. Суть претензий: сначала на въезде в аэропорт пришлось стоять в очереди из машин, поскольку из четырех шлагбаумов работал лишь один. Затем две сотни человек сгрудились в гигантской очереди, поскольку из четырех пунктов досмотра также работал лишь один. В подтверждение был приложен видеоролик. В аэропорту категорически опровергли эти обвинения. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Челябинский медик стал звездой TikTok

Челябинский медбрат Амир Даутов начал записывать небольшие видео в TikTok о работе в «красной зоне» ковидного госпиталя. За месяц его ролики посмотрели десятки тысяч человек. Молодому человеку 23 года и его видео уже набрали большую популярность не только среди коллег и друзей, но и совершенно незнакомых людей.

В регионе озвучили режим работы медиков в Новый год

Все больничные стационары, скорая помощь и «неотложка» при поликлиниках в Челябинской области в новогодние каникулы будут работать круглосуточно и без выходных, заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Что касается собственно поликлиники, то каждая из них должна будет составить график дежерства терапевто и других специалистов. Однако первый вице-губернатор Ирина Гехт призналась, что длительные праздники внушают определенные опасения. «Если бы положение дел сохранялось таким, как сейчас, то в январе можно было бы предположить, что инфекция пойдет на убыль. Но теперь остается уповать на благоразумие граждан», — сказала она.

В Челябинской области приняли решение по выходному 31 декабря

Власти Челябинской области не намерены объявлять 31 декабря выходным днем. «Другие регионы РФ, которые объявили 31 декабря выходным, сделали рабочим днем последнюю субботу месяца. Мне больше импонирует позиция нашего губернатора Алексея Текслера, который на такой шаг не пошел. Чем работать 26 декабря до 16:00, лучше 31-го поработать до обеда, как это делается во многих организациях», — пояснила вице-губернатор Ирина Гехт.