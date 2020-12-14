Дерипаска объяснил рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, дерипаска олег, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Олег Дерипаска рассказал, как снизить цены на еду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Цены на продукты в России растут, так как аграрному сектору приходится выплачивать очень высокие проценты по кредитам. Об этом сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за ситуацию с ростом цен на продукты, пишет «Царьград». На принятие мер глава государства дал неделю. По данным СМИ, Минэкономразвития РФ и Минсельхоз РФ предложат правительству заморозить цены на три месяца. Также на ситуацию влияет отток населения из регионов в столицу.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — написал Дерипаска. По его словам, аграрный сектор получает кредиты минимум под 12% годовых для финансирования своих проектов и следовательно получает крайне низкую прибыль.

Он считает странным, что в нынешних условиях до сих пор не наступил дефицит продовольствия. В качестве решения Дерипаска предложил снизить процент по кредитам до уровня США и Европы. Бизнесмен заявил и о необходимости крупных вложений в инфраструктуру, в логистику и хранение. Только при выполнении этих условий цены начнут падать, подчеркнул промышленник.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...