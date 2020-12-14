Дерипаска объяснил рост цен на продукты

Олег Дерипаска рассказал, как снизить цены на еду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на продукты в России растут, так как аграрному сектору приходится выплачивать очень высокие проценты по кредитам. Об этом сообщил бизнесмен Олег Дерипаска в своем telegram-канале.

Президент России Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за ситуацию с ростом цен на продукты, пишет « Царьград ». На принятие мер глава государства дал неделю. По данным СМИ, Минэкономразвития РФ и Минсельхоз РФ предложат правительству заморозить цены на три месяца. Также на ситуацию влияет отток населения из регионов в столицу.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — написал Дерипаска. По его словам, аграрный сектор получает кредиты минимум под 12% годовых для финансирования своих проектов и следовательно получает крайне низкую прибыль.

Он считает странным, что в нынешних условиях до сих пор не наступил дефицит продовольствия. В качестве решения Дерипаска предложил снизить процент по кредитам до уровня США и Европы. Бизнесмен заявил и о необходимости крупных вложений в инфраструктуру, в логистику и хранение. Только при выполнении этих условий цены начнут падать, подчеркнул промышленник.