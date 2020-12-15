В ХМАО собирают анонимные жалобы на нарушителей карантина

Жалобы нужно отправлять через сайт Роспотребнадзора ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор ХМАО собирает анонимные жалобы на бизнесменов. Жителям предлагается рассказывать, где нельзя помыть руки или не соблюдается масочный режим. Это, рассказали URA.RU в региональном Роспотребнадзоре, поможет контролировать и наказывать нарушителей карантина.

«Если при получении услуг торговли, общественного питания, бытового или транспортного обслуживания кто-то стал свидетелем игнорирования масочного режима, либо отсутствуют условия для мытья рук посетителем, либо на входе нет антисептика или спецразметки — просим оставить сообщение в специальном формуляре», — рассказали URA.RU в региональном Роспотребнадзоре.

По данным санитарных врачей, в каждом пятом предприятии, которое они проверяют, обнаруживаются нарушения эпидемиологических требований. Только на прошлой неделе ревизоры побывали на 204 предприятиях ХМАО, наказав 39 из них. За все время пандемии возбуждены 532 административных дела в отношении 548 субъектов бизнеса. Наложено штрафов на почти 6 миллионов рублей, приостановлена деятельность 78 объектов потребительского рынка.

Ранее URA.RU писало, что из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом власти ХМАО ввели с 7 декабря новые ограничения. Например, запрещено посещать кафе без регистрации своего номера телефона в системе самоконтроля «Цифровое уведомление» путем сканирования QR-кода.