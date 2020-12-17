Тюменские бизнесмены не собираются соблюдать запрет Путина

Предприниматели заявили о том, что не выживут в новых рыночных условиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Тюменские предприниматели будут пытаться обойти запрет на повышение цен на масло, яйца и другие продукты первой необходимости. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен, владеющий продуктовым магазином. По его словам, в противном случае, многие небольшие торговые точки просто не смогут выдержать конкуренции с крупными ритейлерами.

«Чаще всего в небольшие магазины у дома люди как раз и заходят за маслом, молоком и яйцами. Какие-то крупные покупки делаются уже в супермаркетах. Для нас, мелких предпринимателей, предельно установленные цены на эту группу товаров выльются в финансовые потери. Крупные ритейлеры могут себе позволить продавать продукты первой необходимости по закупочной цене. Мы — нет. К тому же, поставщики у нас разные. Мы покупаем все это по другим ценам, дороже. Будем, естественно, вынуждены искать пути обхода этого запрета», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В оперативном штабе Тюменской области агентству пояснили, что мониторинг цен на товары первой необходимости в регионе ведется с мая этого года. «Указанные мониторинги проводятся по перечню, утвержденному Минпромторгом России, по 52 наименованиям товаров, в том числе по 32 позициям продовольственных товаров», — сообщили там URA.RU.

Как ранее указывало агентство, президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макароны, сахар и муку. Власти РФ заявили, что стоимость сахара и подсолнечное масло в России будет снижена в ближайшее время — до 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.