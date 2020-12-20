В Пермском крае за сутки выявили 333 новых случая заражения коронавирусом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 декабря, — 380-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 286-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 848 377 (+28 948) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 26 988 (+333 за минувшие сутки) инфицированных. Выздоровели 21 119 (+265) человек, умерли — 1582 (+35), в том числе непосредственно от COVID-19 — 970 (+19 за сутки).

В Пермском крае новый рекорд по коронавирусу. 333 случая заболевания COVID-19 за сутки — это максимальное значение с начала пандемии . Значение коэффициента распространения инфекции (Rt) держится выше единицы — это означает, что в регионе увеличивается темп заражения. Сейчас в больницах региона находятся 1985 человек с подтвержденным коронавирусом, 129 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус за сутки выявлен в 36 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 171 человек . В Березовке выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, в Пермском районе — 14, в Чусовом и Куеде — по 11, в Большой Соснове — 10. От пяти от девяти случав заражения коронавирусом в минувшие сутки выявлено в Добрянке, Кунгурском районе, Чайковском, Звездном, Александровске, Верещагино, Березниках, Карагае, Октябрьском и Лысьве.

Смертность от COVID-19 за месяц увеличилась в три раза. Значение индекса больничной смертности с середины ноября в Пермском крае увеличилось с 3,5 до 10,2. Пациенты в клиниках региона стали умирать в три раза чаще, но при этом общее число пациентов с коронавирусом в медучреждениях не увеличилось. Наоборот, число занятых COVID-коек снизилось почти на 10%.

В Перми сократилось число заведений общепита. С ноября 2019 года в столице Прикамья число кафе уменьшилось на 24, а ресторанов — на девять. Всего в Перми сейчас работает 132 ресторана и 597 кафе. С ноября заведениям общепита запрещено работать по ночам (с 01:00 до 06:00) из-за угрозы распространения коронавируса.

В Перми не будут запускать фейерверк в Новый год. Впервые в новогоднюю ночь в центре города не будут запускать фейерверк . Это связано с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых мероприятий.