В ХМАО новогодние вечеринки пройдут в подполье

В ХМАО клубы продолжат работать в новогоднюю ночь Фото: Дарья Попова © URA.RU

В клубах ХМАО прошли антиковидные вечеринки, организаторы планируют проводить их и в Новый Год. Приглашения на подобные мероприятия и фотоотчеты с вечеринок можно найти в социальных сетях, они находятся в открытом доступе и не скрываются организаторами.

«Для тех, кто считает „ковид“ обычным гриппом; кого „достали“ избыточные ограничения; кто хочет продуктивно провести остаток года; кто хочет изменить этот мир к лучшему», — написано в приглашении одного из ночных клубов Нижневартовска.

Владелец ночного клуба из Ханты-Мансийска, попросивший об анонимности, в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что некоторые заведения будут собирать гостей в новогодние праздники. Причем регистрацию гостей по QR-коду проводить не будут. «Достаточно быть знакомыми с организаторами. Вечеринки пройдут за закрытыми дверьми, просто в 23:00 перестанем пускать новых посетителей и все», — добавил бизнесмен.

В полиции ХМАО заявили, что на время новогодних праздников силовики переходят на усиленный режим. «Если поступил запрос, тогда собирается совместная группа из администрации, Роспотребнадзора, полиции и организуется проверка», — говорят силовики. А владельцы заведений, которые нарушают ограничения, рискуют получить крупный штраф.

Ранее URA.RU писало, что рестораны ХМАО нарушат карантин в новогодние праздники. Часть кафе и ресторанов будет работать и после 23:00, буквально до последнего клиента. Так предприниматели попытаются вернуть часть потерянной прибыли.