Власти Пермского края определились с выходным днем 31 декабря

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 31 декабря выходным днем. Глава региона подписал соответствующий указ, сообщили в пресс-службе правительства края.
«Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников», — говорится в сообщении на сайте правительства. Окончательное решение о выходном дне 31 декабря принимается руководителями организаций «с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг».
Сделать 31 декабря всероссийским выходным ранее предложил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Президент страны Владимир Путин поддержал эту инициативу. Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем.
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