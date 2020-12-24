24 декабря 2020
23 декабря 2020

Власти Пермского края определились с выходным днем 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин сделал 31 декабря выходным днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил 31 декабря выходным днем. Глава региона подписал соответствующий указ, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории региона, рекомендовано принять решение об установлении 31 декабря выходного дня с сохранением среднего заработка сотрудников», — говорится в сообщении на сайте правительства. Окончательное решение о выходном дне 31 декабря принимается руководителями организаций «с учетом режимов работы, недопущения ухудшения качества выполняемых работ и оказываемых услуг».

Сделать 31 декабря всероссийским выходным ранее предложил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Президент страны Владимир Путин поддержал эту инициативу. Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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