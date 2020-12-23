23 декабря 2020

Власти Пермского края высказались о выходном дне 31 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя Пермь, декабрь 2020, г. Пермь, новогодняя елка
Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассмотрит возможность объявления 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассмотрит возможность объявления 31 декабря выходным днем. Решение будет принято в ближайшее время», — отметили в правительстве Прикамья.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили сделать 31 декабря всероссийским выходным. Глава государства поддержал такую инициативу. Предложение поступило от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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