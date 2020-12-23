Власти Пермского края высказались о выходном дне 31 декабря

Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассмотрит возможность объявления 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассмотрит возможность объявления 31 декабря выходным днем. Решение будет принято в ближайшее время», — отметили в правительстве Прикамья.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили сделать 31 декабря всероссийским выходным. Глава государства поддержал такую инициативу. Предложение поступило от главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Ранее власти 40 регионов объявили 31 декабря выходным днем.