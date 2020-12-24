24 декабря 2020
23 декабря 2020

Пермский синоптик рассказал о погоде на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодние виды города. Пермь, новогодние украшения, новогоднее оформление, иллюминация
31 декабря в Пермском крае ожидается морозная погода Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае в последние дни уходящего года ударят морозы. Об этом URA.RU рассказал сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов. Заметное похолодание начнется уже в следующий вторник, а самой холодной будет ночь на 31 декабря.

«В последних числах декабря в край поступит холодная воздушная масса с севера европейской части России. Возможен и дополнительный приток холодного воздуха с сибирского севера. Поэтому ночь на 31 декабря в Перми окажется самой холодной за последние четыре года. Температура воздуха опустится до минус 30 градусов. Особенно холодно будет в восточной части края, где может быть и ниже 30 градусов мороза», — сказал Шихов, уточнив, что прогноз является лишь предварительным и характер погоды в крае может измениться.

В предстоящие выходные регион окажется во власти циклона. Синоптик пояснил, что на Пермский край надвигается «самый сильный снегопад в этом сезоне, который охватит всю территорию края».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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