Пермский синоптик рассказал о погоде на Новый год

31 декабря в Пермском крае ожидается морозная погода Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае в последние дни уходящего года ударят морозы. Об этом URA.RU рассказал сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов. Заметное похолодание начнется уже в следующий вторник, а самой холодной будет ночь на 31 декабря.

«В последних числах декабря в край поступит холодная воздушная масса с севера европейской части России. Возможен и дополнительный приток холодного воздуха с сибирского севера. Поэтому ночь на 31 декабря в Перми окажется самой холодной за последние четыре года. Температура воздуха опустится до минус 30 градусов. Особенно холодно будет в восточной части края, где может быть и ниже 30 градусов мороза», — сказал Шихов, уточнив, что прогноз является лишь предварительным и характер погоды в крае может измениться.

В предстоящие выходные регион окажется во власти циклона. Синоптик пояснил, что на Пермский край надвигается «самый сильный снегопад в этом сезоне, который охватит всю территорию края».