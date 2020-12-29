Умер исполнитель советского шлягера «Обручальное кольцо»

Владимир Ефименко умер на 67 году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 67 году жизни скончался советский певец, солист ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко. Причина смерти пока что неизвестна.

«28 декабря на 67 году безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко», — написано на странице ВИА «Лейся, песня» в Instagram. Коллеги Ефименко не упомянули причину его смерти, написав лишь, что уход из жизни был «преждевременным».

«Твои песни давно стали народными и навсегда вошли в золотой фонд российской культуры! Вечная память тебе!» — указано в некрологе. В составе ВИА «Лейся, песня» Владимир Ефименко первым исполнил такие композиции, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай», «Родная земля» и другие известные советские шлягеры.