Reuters раскрыло, кто стоит за нападением на полицейских в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.
«Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение с ножом на полицию в понедельник в столице южной части Чечни», — передает агентство Reuters.
Ранее в Грозном два человека напали на сотрудников ППС и пытались отобрать у них оружие. Один полицейский погиб, а нападавшие были ликвидированы. Родственники погибших преступников потребовали доказательств причастности нападавших к террористам. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал заявление родственников убитых в Грозном безответственным. Он уверен, что родственники боевиков своими словами поддерживают терроризм. Глава республики поручил правоохранительным органам провести проверку заявления.
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