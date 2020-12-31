31 декабря 2020

Reuters раскрыло, кто стоит за нападением на полицейских в Чечне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Свердловская область, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, оружие, бандитизм, терроризм, схрон, боевики, арсенал
Стало известно, кто стоит за нападением на полицейских в Грозном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.

«Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение с ножом на полицию в понедельник в столице южной части Чечни», — передает агентство Reuters.

Ранее в Грозном два человека напали на сотрудников ППС и пытались отобрать у них оружие. Один полицейский погиб, а нападавшие были ликвидированы. Родственники погибших преступников потребовали доказательств причастности нападавших к террористам. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал заявление родственников убитых в Грозном безответственным. Он уверен, что родственники боевиков своими словами поддерживают терроризм. Глава республики поручил правоохранительным органам провести проверку заявления.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...