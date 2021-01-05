Москва вернула лидерство по числу новых зараженных коронавирусом

Заболевших коронавирусом становится больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в России за последние сутки составило 24 246. Это на 895 случаев больше, чем днем ранее. Таким образом, тенденция к уменьшению числа инфицированных, наметившаяся в первые постпраздничные дни, не продержалась долго.

«Количество инфицированных на 5 января — 24 246», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее количество заболевших за все время составило 3 284 384. Вылечились от коронавируса за время пандемии 2 662 668 человек. Жертвами заболевания стали 59 506 человек.

Лидером по количеству инфицированных снова стала Москва — 4842 заболевших, Санкт-Петербург на втором месте — 3649 новых случаев заражения коронавирусом. На третьем — Московская область (1131 заболевший).

Среди регионов УрФО наиболее неблагополучная ситуация сохраняется в Свердловской области — 392 заболевших за сутки (пятое место среди регионов России), умерло за сутки 18 человек. В Пермском крае зафиксировано 301 новое заражение, умерло 10 пациентов; в Челябинской области — 300, восемь пациентов скончалось; в ХМАО — 218 (пять умерших); в ЯНАО — 152 (двое умерших). В Тюменской области за сутки зафиксировано 160 зараженных, трое умерли; в Курганской — 104 инфицированных, умерло семь человек.

Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов, заявил что вакцинация от коронавируса в России проходит слишком выборочно и неравномерно. Наибольшая часть вакцин идет на вакцинирование жителей Москвы, а в регионы отправляют лишь несколько сотен доз.