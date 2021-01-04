Москва впервые уступила лидерство по приросту зараженных COVID

Коронавирусом в России зафиксировали у человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 23 351 человека. Сегодня они зафиксированы в 84 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«За последние сутки в России выявлен 23 351 случай COVID-19 в 84 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Количество жертв инфекции за сутки увеличилось на 482 и составляет 58 988 человек. За все время в России коронавирусом заразились 3 260 138 человек, вылечились — 2 640 036 человека. За сутки число выздоровевших увеличилось на 21 154.

В лидерах по количеству заболевших впервые находится Санкт-Петербург — 3 657 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте — Москва с 3 591 случаями, на третьем — Московская область с новыми 1 250 заболевшими за сутки.

Среди регионов УрФО в лидерах по-прежнему Свердловская область с 399 заболевшими за сутки. В Пермском крае 308 новых заражений. В ХМАО и ЯНАО зафиксировано 233 и 161 новых случая соответственно. В Челябинской области количество заболевших увеличилось на 299 человек, в Тюменской — на 153. В Курганской области количество зараженных за сутки составило 105 человек.

Ранее президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова дала прогноз и условие победы над коронавирусом в мире. По ее мнению, к середине-концу 2022 года ситуация переломится, сообщает агентство Nation News. Однако это будет возможно только за счет вакцинации населения и создания эффективных лекарств против инфекции, пишет RT. При этом в мире на данный момент число выявленных случаев COVID-19 превысило 85 миллионов, уточняет телеканал 360.