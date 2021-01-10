Ревизоры проверят расходы на новый ковидный госпиталь Челябинска

Новый ковидный госпиталь построили в рекордно короткие сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит расходы на строительство нового ковидного госпиталя, на который было потрачено 2,5 млрд рублей регионального бюджета. Проверка значится в плане КСП на 2020 год, выложенном в официальном telegram-канале палаты.

«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на строительство некапитального сооружения „Временная инфекционная больница (инфекционный корпус) 1-й и 2-й очереди“ для ГБУЗ „Областная клиническая больница № 3“ и приобретение оборудования», — так значится проверка в документе. Ревизия начнется весной.

Объектами проверки станут минстрой и минздрав региона, а также областной фонд социального и жилищного строительства. Фонд выступил основным подрядчиком строительства объекта. Результаты проверки будут переданы в прокуратуру, УФСБ и следственное управление СКР по региону.

Новый инфекционный центр возвели в 1,5 км от границы Челябинска, в Малой Сосновке. Вместо обычных для таких объектов 1,5-2 лет строительство длилось 74 дня. Больница включает 11 корпусов: диагностический, шесть с инфекционными боксами и палатами реанимации, а также хозяйственного назначения. Расходы областного бюджета составили 2,5 млрд рублей, из них 550 млн — на медицинское оборудование.