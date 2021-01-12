12 января 2021

Врачи озвучили симптомы британского штамма коронавируса у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, болеющие британским штаммом коронавируса, становятся замкнутыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У детей, заразившихся британским штаммом коронавируса, наблюдается несколько отличительных симптомов. Об этом заявили эксперты в области здравоохранения Великобритании.

«Больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача», — пишет РИА «Новости» с ссылкой на Express. Кроме того, 53% пациентов испытывают сильную головную боль, которая может происходить одновременно с болями в животе.

Также у половины детей наблюдается температура выше 37 градусов, болит горло и пропадает аппетит. Врачи отмечают, что чаще всего с подобными симптомами сталкивают младенцы до года.

Ранее власти Великобритании сообщили, что в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. Позже стало известно, что британский штамм COVID-19 более заразен для детей и подростков до 19 лет. Об этом на своей странице в Twitter сообщила старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии — Дипти Гурдасани.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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