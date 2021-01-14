У челябинского экс-губернатора хотят арестовать пентхаус в Москве

Борис Дубровский сохранил элитную недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Внешний управляющий ПО «Монтажник» (связанный с семьей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского) Иван Васин потребовал наложить арест на элитную недвижимость бывшего главы региона в Москве. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«Кредиторы уведомили меня, что Дубровский продает свой пентхаус в Москве. Я хотел наложить арест на имущество в рамках обеспечительных мер, но суд отказал. Пока не могу сказать, по каким основаниям — резолютивная часть решения еще не готова», — пояснил URA.RU Васин. По его словам, после публикации решения суда он намерен оспорить его в вышестоящей инстанции. Связаться с Дубровским не удалось, по имеющейся информации он находится за пределами России.

О наличии у Дубровского элитной недвижимости в российской столице СМИ сообщили осенью прошлого года. По данным журналистов, к которым попал каталог для избранного круга состоятельных россиян, пентхаус в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице с видом на Кремль оценивается в 900 млн рублей или 11 млн долларов. Площадь двухуровневой квартиры из четырех комнат и четырех санузлов составляет 220 кв. метров, сообщало «Эхо Москвы». Жилье якобы было приобретено в 2015 году, после чего там два года делался дизайнерский ремонт ценой в 2 млн долларов.

«Монтажник» возводил конгресс-холл в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. Проект, где успели освоить миллиарды рублей из областного бюджета, заморожен, возбуждено уголовное дело. В сентябре 2020 года суд ввел в компании внешнее наблюдение. По требованию внешнего управляющего арестованы отель «Золотая юрта» и десятки единиц техники — почти на 200 млн рублей. Долги перед кредиторами, в число которых входят дети экс-губернатора, составляют порядка 1 млрд рублей.