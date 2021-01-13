Хозяин земли 10 лет отказывается продавать участок из-за низкой цены Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуацией с похищением 9 июля 2020 года собственника земли у объекта «Атомстройкомплекса» на улице Шейнкмана — Радищева в Екатеринбурге решили воспользоваться конкуренты по бизнесу. Одному из фигурантов преступления компания, оппонирующая «АСК» на строительном рынке, предложила квартиру, если тот даст нужные конкурентам показания по делу. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с обстоятельствами расследования.

Заинтересованные в получении компромата обратились к фигуранту дела — Андрею Галагану, которого считают непосредственным организатором похищения Олега Сербиенко, хозяина земли и частного дома на улице Шейнкмана. «Сейчас прокуратура обжалует условное наказание непосредственным участникам преступления — их осудили в конце 2020 года. Однако задержанному в том же июле Андрею Галагану, решение по которому следствие еще не приняло, уже пообещали квартиру, если он даст показания на топ-менеджера „Атомстройкомплекса“», — рассказал инсайдер. Этими же сведениями поделился с URA.RU собеседник из числа силовиков.

Владелец спорного участка больше 10 лет отказывается продавать землю «АСК». Такая непреклонность объяснялась тем, что ему за недвижимость предлагали всего 100 тысяч рублей. «Поставил задачу похитить человека один из высокопоставленных сотрудников „Атомстройкомплекса“ [Олег] М. Исполнителем сделали Андрея Галагана — сказали ему убрать Сербиенко на три часа, пока его имущество перекинут через забор, так как нужно было заканчивать фасад. Но Галаган, видимо, перестарался», — поделился инсайдер.

Александр Ханин, директор по коммуникациям компании «Атомстройкомплекс» в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что не курсе событий 9 июля 2020 года, поскольку работал в другой компании. «Мне это неинтересно. 9 июля я был в другом месте, мне было, наверное, хорошо. Я не имею к этому никакого отношения», — сказал Ханин. Андрей Галаган по телефону не стал комментировать ситуацию, пообещав рассказать о произошедшем в личной беседе.

Наблюдатели, опрошенные URA.RU, полагают, что конфликтом с Сербиенко воспользовались оппоненты «Атомстройкомлекса» в строительном бизнесе, чтобы получить компромат для дискредитации и критики компании.