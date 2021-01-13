13 января 2021

В Свердловской области абсолютный рекорд по смертям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
В регионе растет число смертельных случаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 14 января скончалось 20 человек, больных коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Такого показателя не фиксировалось с начала пандемии.

За сутки коронавирусом заразилось 383 жителей Свердловской области. «Состояние 527 госпитализированных оценивается как тяжелое, 323 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 759», — уточнили в штабе.

С начала пандемии коронавируса умерло с диагнозом COVID 1 753 жителя Свердловской области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции достигло 64 018. За сутки выздоровело 389 человек. Общее число выписанных достигло 56 435 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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