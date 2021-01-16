Туроператоры назвали условия полетов в открывшиеся страны

Россиянам пока недоступны туристические поездки в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Туристические поездки в Индию, Катар, Вьетнам и Финляндию пока недоступны, однако некоторые из этих стран россияне смогут использовать как транзитные хабы. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визиты россиян в Финляндию могут быть только учебными или гуманитарными, границы страны для других россиян закрыты как минимум до 9 февраля 2021 года. Поездки с туристическими целями невозможны», — сообщается в пресс-релизе АТОР. при этом Аэропорт Хельсинки может быть использован как транзитный хаб для туристов. В компании предполагают, что ситуация может измениться к 27 января.

Аналогичная ситуация с Вьетнамом. Россияне смогут въехать в страну только по рабочей визе. При этом при посадке необходимо предоставить ПЦР-тест, а также сдать еще один по прибытию и пройти двухнедельный карантин. Авиасообщение в Индии прекращено до 31 января, за исключением вывозных и гуманитарных рейсов. В страну смогут вернуться только ее граждане с семьями, а также владельцы паспортов Непала и Бутана. Туристические и электронные визы аннулированы и не выдаются, а транзит запрещенен.

В Катар помимо жителей страны смогут попасть граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Власти Катара допускают въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. Кроме того, разрешается использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт для полетов на Мальдивы.

Ранее стало известно, что Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал мнение, что в апреле — мае, когда начнется туристический сезон, Россия может возобновить авиасообщение со странами, которые омывает Средиземное море, а также с Таиландом.