Юрист объяснил законность ареста Навального

18 января блогера Алексея Навального арестовали на 30 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Задержание блогера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и его дальнейший арест на 30 суток являются абсолютно законными действиями. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев.

Юрист подчеркнул, что Навальный нарушил закон, когда перестал отмечаться в управлении ФСИН по поводу своего испытательного срока. «Он находился на лечении в Германии. 23 сентября был выписан из клиники и должен был явиться [отметиться в правоохранительных органах], поскольку в отношении него действовали условная мера наказания, а затем испытательный срок. У него был определенный режим, в соответствие с которым он должен был являться в правоохранительные органы и делать отметки. Он не вернулся, поэтому действия правоохранительных органов абсолютно законны», — сказал Блажеев.

Также юрист уверен, что суд вынесет обоснованный вердикт за нарушение Навальным условий испытательного срока. «Не знаком со всеми материалами дела. Но думаю, что суд с учетом всех обстоятельств и материалов вынесет законное обоснованное решение», — заключил собеседник агентства.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево в Москве после возвращения из Германии, где он находился с сентября 2020 года. Условно осужденный по делу «Ив Роше», он с декабря прошлого года находился в федеральном розыске за нарушения испытательного срока. 18 января блогера заключили под стражу на 30 суток, которые он отбывает в СИЗО №1 в Москве. 2 февраля в Симоновском суде Москвы пройдет заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о замене условного срока Навального на реальный, пишет RT.