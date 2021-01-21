Миронов рассказал о возможном объединении с еще одной партией

Объединение «Справедливой России» с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость может произойти после выборов в Госдуму. Об этом журналистам рассказал лидер фракции Сергей Миронов.
«Я думаю, что до единого дня голосования навряд ли, а после — очень даже возможно», — передает слова Миронова ТАСС. Депутат добавил, что «политические прогнозы делать тяжело». По словам Миронова, сейчас происходит интересное явление в новейшей истории России — политическая консолидация левого фланга. Процесс начнется после единого дня голосования.
Ранее стало известно, что партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединятся. Председателем будет Миронов, Прилепин и Семигин — сопредседателями. Новая партия планирует участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября.
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