21 января 2021

Миронов рассказал о возможном объединении с еще одной партией

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководитель фракции
По словам Миронова, сейчас происходит интересное явление в новейшей истории России — политическая консолидация левого фланга Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Объединение «Справедливой России» с Российской партией пенсионеров за социальную справедливость может произойти после выборов в Госдуму. Об этом журналистам рассказал лидер фракции Сергей Миронов.

«Я думаю, что до единого дня голосования навряд ли, а после — очень даже возможно», — передает слова Миронова ТАСС. Депутат добавил, что «политические прогнозы делать тяжело». По словам Миронова, сейчас происходит интересное явление в новейшей истории России — политическая консолидация левого фланга. Процесс начнется после единого дня голосования.

Ранее стало известно, что партии «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» объединятся. Председателем будет Миронов, Прилепин и Семигин — сопредседателями. Новая партия планирует участвовать в выборах в Госдуму 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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