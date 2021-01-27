Фигурант «московского дела»: Навальный подставляет сторонников

Алексей Навальный подставляет своих последователей тем, что не предупреждает о последствиях участия в митингах, считает Айдар Губайдулин Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Организаторы митингов в поддержку арестованного блогера Алексея Навального не предупреждают своих сторонников о том, что акции незаконны, и тем самым подводят их под уголовное наказание. Об этом заявил один из фигурантов так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин.

«Я не очень понимаю, почему ФБК (признан иностранным агентом) и Штабы [Навального] не говорят, что митинги несогласованные и не рассказывают, как себя вести, чтобы не нарваться на уголовку. С точки зрения политической борьбы это логично, но вот с человеческой точки зрения это такое себе», — написал Губайдулин у себя в Twitter. Он подчеркнул, что люди в России не представляют, что такое митинги и ничего не слышали ни про «московское», ни про «болотное» дела.

В России 23 января прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального, сообщает RT. На акциях проходили задержания участников, передает телеканал 360. Из-за беспорядков возбудили уже 20 уголовных дел. При этом Следственный комитет и Верховный суд России одобрили законопроект о лишении свободы за призывы к участию на акциях несовершеннолетних граждан, сообщает «Национальная служба новостей».

«Московское дело» — уголовное дело о беспорядках в Москве, которое было возбуждено после акции протеста 27 июля 2019 года в центре Москвы под лозунгом «За честные выборы». Фигурантами дела являются более 10 человек. Один из них — Айдар Губайдулин, которого обвинили в участии в массовых беспорядках и угрозах полицейским. Находясь под подпиской о невыезде, Губайдулин покинул Россию.