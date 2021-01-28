28 января 2021
27 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 29 января. Прокуратура проверит повышение цен, чиновника задержали за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрьск. ЯНАО, ноябрьск, городской суд, табличка
Замглавы Ноябрьского отделения Росприроднадзора задержан за взятку Фото: Александр Константинов © URA.RU

В департаменте экономики появился новый замруководителя — силовики проверяют факт повышения цен на молочную продукцию — управляющую компанию проверили из-за ее бездействия — учителей заставляют ставить прививки — за взятку задержан чиновник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Назначен замглавы департамента экономики

  • Заместителем главы департамента экономики ЯНАО назначен Александр Некрасов, который ранее занимал должность в министерстве экономики Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ямальского правительства.

Прокуратура проверит рост цен на Ямале

  • Генеральная прокуратура РФ начала проверку в связи с тем, что магазины повысили цены на молочные продукты. По заявлению ведомства, местные органы власти не справляются со своими функциями.

Управляющую компанию проверили после публикации URA.RU

Педагоги жалуются на принудительную вакцинацию

  • Школьных учителей Ямала заставляют сделать прививку от коронавируса, угрожая отстранить их от работы в случае отказа. Об этом URA.RU сообщила педагог одной из школ Салехарда.

Госслужащий задержан за взятку

  • В Ноябрьске задержан замдиректора подведомственного учреждения Росприроднадзора, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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