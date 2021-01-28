Замглавы Ноябрьского отделения Росприроднадзора задержан за взятку
В департаменте экономики появился новый замруководителя — силовики проверяют факт повышения цен на молочную продукцию — управляющую компанию проверили из-за ее бездействия — учителей заставляют ставить прививки — за взятку задержан чиновник. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 29 января — в обзоре URA.RU:
Назначен замглавы департамента экономики
- Заместителем главы департамента экономики ЯНАО назначен Александр Некрасов, который ранее занимал должность в министерстве экономики Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ямальского правительства.
Прокуратура проверит рост цен на Ямале
- Генеральная прокуратура РФ начала проверку в связи с тем, что магазины повысили цены на молочные продукты. По заявлению ведомства, местные органы власти не справляются со своими функциями.
Управляющую компанию проверили после публикации URA.RU
- В Салехарде прокуратура проверила Единую городскую управляющую компанию после публикации URA.RU, что общежитие на улице Броднева, 40 покрылось льдом изнутри. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Педагоги жалуются на принудительную вакцинацию
- Школьных учителей Ямала заставляют сделать прививку от коронавируса, угрожая отстранить их от работы в случае отказа. Об этом URA.RU сообщила педагог одной из школ Салехарда.
Госслужащий задержан за взятку
- В Ноябрьске задержан замдиректора подведомственного учреждения Росприроднадзора, который подозревается в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.
Подписывайтесь на URA.RU в